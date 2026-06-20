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Türkiye
AA 20.06.2026 10:43

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Ö. (35) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Dereköy Mahallesi Erenköy mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada otomobilde bulunan Zeliha Ö. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Ö. ise ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

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