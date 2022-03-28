Samsun'un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, bir otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

Kazada, servi sürücüsü ve servisteki 10 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar.

Samsun Valisi Dağlı, durum hakkında bilgi aldı

Bir okulda fidan dikme etkinliğine katıldığı sırada kazadan haberdar olan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, telefonla yaralılar hakkında bilgi aldı.

Dağlı, yaptığı açıkalamada, özel liseye ait öğrenci servisinin kaza yaptığını belirterek, "Allah'a çok şükür, çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyi. Takiplerini yapıyoruz" dedi.

"Servislerin denetlenmesi gerekiyor"

Özel okullar, okul aile birlikleri ve milli eğitim tarafından kiralanan taşımalı eğitim kapsamındaki okul servislerinin olduğuna işaret eden Dağlı, "Bunların hepsinin denetimlerinin hem kendi bünyelerinden hem de kurumları vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz" diye konuştu.