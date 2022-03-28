Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da zehir tacirlerine geçit verilmedi
Van'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin, 16 kilo 2 gram esrar, 2,96 gram sentetik uyuşturucu, 42,87 gram Afyon sakızı ve 27 bin 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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