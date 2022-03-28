Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde kaçakçılara operasyon: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltı kararı bulunan 26 zanlıdan 15'i yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaç ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltı kararı bulunan 26 zanlıdan 15'i yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri
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