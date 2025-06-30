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Türkiye
AA 30.06.2025 05:26

Samsun'da gıda zehirlenmesi: 52 kişi hastaneye başvurdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 52 kişi hastaneye başvurdu.

Samsun'da gıda zehirlenmesi: 52 kişi hastaneye başvurdu

İncirli Mahallesi'nde N.K., mevlit programı düzenlemek için aldığı malzemelerle yemek yaptı.

Davetlilere programda tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 52 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede yapılan muayene ve tedavilerden sonra hastalar taburcu edilmeye başlandı.

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