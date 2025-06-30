Anadolu Otoyolu'nda tır minibüse çarptı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki tır, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1’i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.