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Türkiye
DHA 30.06.2025 03:10

Anadolu Otoyolu'nda tır minibüse çarptı: 7 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten fırlayan 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu.

Anadolu Otoyolu'nda tır minibüse çarptı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki tır, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1’i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda tır minibüse çarptı: 7 yaralı

Kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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