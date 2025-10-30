Açık 6ºC Ankara
AA 30.10.2025 07:14

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmaları sürüyor.

Samsun Yangın
