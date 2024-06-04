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Türkiye
AA 04.06.2024 13:22

Samsun'da boğazına yemek kaçan çocuk heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan çocuk, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan çocuk, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Merkez İlkadım ilçesi 56'lar mevkisindeki bir restoranda yemek yiyen 13 yaşındaki kız çocuğu E.G'nin lokma boğazına takıldı.

Ayağa kalkan çocuğa yanındakiler yardım etmeye çalıştı. O sırada bölgeden geçen İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal, çocuğun nefes almakta zorluk çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Topsakal, yaptığı müdahalenin ardından E.G'nin rahat nefes almasını sağladı.

"Emniyet teşkilatımızın verdiği eğitimler sayesinde Hemlich manevrası uyguladık"

Topsakal, 56'lar bölgesinde devriye görevi yaptıkları sırada restorandan çığlıkların gelmesi üzere müdahale ettiklerini söyledi:

"Bizim yakın olmamız sebebiyle o sesi duyduktan sonra çiğ köfte dükkanının içine girdiğimizde arkadaşlarımızla beraber 13-14 yaşlarında bir kız çocuğunun nefesinin tamamen tıkandığını, nefes alamadığını gördük. Bu esnada kontrol ettiğimde tamamen gözlerinin de dönmek üzere olduğunu, bilincini kaybetmek üzere olduğunu hissettik. Emniyet teşkilatımızın da verdiği eğitimler sayesinde Hemlich manevrası uygulamaya kararı verdik. Bu şekilde de üçüncü baskıda nefes borusundaki cismi çıkardı. Daha sonrasında tansiyonunun yerine gelmesini bekledik. Hayati tehlikesi de geçtikten sonra kız çocuğumuzu hayata döndürdük."

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