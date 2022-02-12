Göçkün yolu üzerinde bulunan yediemin otoparkının sahibi H.A., otoparkı O.K.’ye devretti.

O.K., kiraladığı 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Sinop'ta olduğunu belirlenen O.K. de gözaltına aldı.

İki şüpheli tutuklandı

5 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edildi. H.A. ve O.K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Otoparktan çalınan araçlardan 2 tanesi Ankara'da ele geçirildi. Diğer araçların bulunması için çalışmalar sürüyor.