Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan kentteki aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve Şemdinli'den 2 ailenin daha katılmasıyla sayısı 16'ya yükselen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Eylemlerinin 26. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılan ve kaçırılan çocuklarına kavuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim"

Herkesin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan evlatlarımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

"Bakkal için eşya almaya gitti ve bir daha da haber alamadık"

Dağa kaçırılan oğlu Çetin Akın için eyleme katılan Esat Akın, oğlunun 2009'da PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlatarak, "Oğlumun geri gelmesini istiyorum. Gelip devletimize teslim olsun. Ben de eyleme yeni katıldım. 12 yaşındayken bakkala bakıyordu. Bakkal için eşya almaya gitti ve bir daha da haber alamadık" diye konuştu.

Kardeşi Ferman Kılıç için eyleme katılan ağabey Haşim Kılıç da kardeşine gelip devlete teslim olması çağrısında bulundu.

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.