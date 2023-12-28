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Türkiye
AA 28.12.2023 01:30

Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yitirdi

Samsun’un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı ve oğlu yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen S.A. ile E.K. henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

Dışarı taşan olayda şüpheli E.K, S.A'yı göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Zanlı kavgayı ayırmak isteyen baba H.A'yı da elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Semih A. hastanedeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Semih A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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