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Türkiye
AA 28.12.2023 00:00

Mersin'de 3 araç kazaya karıştı: 2 ölü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'de 3 araç kazaya karıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek iki hafif ticari araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Mersin'de 3 araç kazaya karıştı: 2 ölü

Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi.

Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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