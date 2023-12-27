Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç çığ altında kaldı

Van'dan, 4 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Temir Sabırlı yönetimindeki hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı.

Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı.

Terk edilen 2 araç ise daha sonra çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı.

Sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.