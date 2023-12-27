Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 27.12.2023 22:20

Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç çığ altında kaldı

Van'da kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray karayolunda mahsur kalıp, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyen 10 kişinin terk ettiği 2 araç, çığ altında kaldı. Bölgeye gelerek minibüs ve hafif ticari aracı küreklerle kurtarmaya çalışan araç sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç çığ altında kaldı
[Fotograf: DHA]

Van'dan, 4 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Temir Sabırlı yönetimindeki hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı.

Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı.

Terk edilen 2 araç ise daha sonra çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı.

Sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

ETİKETLER
Van Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Hatay'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
Boya atölyesinde yangın
23:00
Gökhan Zan İyi Parti'den istifa etti
22:49
Eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı
22:49
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı
22:45
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi
22:19
İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 Filistinli çocuğu öldürdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ