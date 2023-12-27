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Türkiye
DHA 27.12.2023 19:21

4 yıldır aranan FETÖ'cü binbaşı yakalandı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıldır aranan ihraç kurmay binbaşı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

4 yıldır aranan FETÖ'cü binbaşı yakalandı
[Fotograf: DHA]

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, eski kurmay binbaşının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan ihraç edildiği öğrenilen ve 4 yıldır firari olan firarinin adresini tespit etti. Gölcük ilçesinde saklandığı evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan firari FETÖ'cü, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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