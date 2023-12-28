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Türkiye
AA 28.12.2023 00:18

Adana'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adana'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Yusuf K. idaresindeki otomobil Barış D'nin kullandığı kamyonetle merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Eyüp Sabri K. ve Melike K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Sabri K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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