Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 08:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: DHA]
Samsun'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yasemin Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.
Yoğun duman yayılan binada oturanlar, üst katlara ve pencerelere çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
6 kişi dumandan etkilendi
Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de binanın gazını kesti. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araç ile üst katlarda kalanları tahliye etti.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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