Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yasemin Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Yoğun duman yayılan binada oturanlar, üst katlara ve pencerelere çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

6 kişi dumandan etkilendi

Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de binanın gazını kesti. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araç ile üst katlarda kalanları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]