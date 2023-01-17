Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 08:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında doktorların da olduğu 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.
İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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