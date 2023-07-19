Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini anlattı.
Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak."
Samsun Şehir Hastanesi hızla devam ediyor. Tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2023
Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası… pic.twitter.com/lz3x84753d