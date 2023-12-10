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Türkiye
AA 10.12.2023 00:10

Samsun Çarşamba Havalimanı 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcu ağırladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 109 bin 238, dış hatlarda 8 bin 322 olmak üzere 117 bin 560 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Havalimanından kasımda iç hatlarda 1093, dış hatlarda ise 90 uçağın iniş kalkış yaptığı aktarılan açıklamada, "Uçuş sayısı 1083'e ulaştı. Yük trafiğinde ise kasım ayında 929 ton taşındı.

Yılın 11 aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, 1 milyon 311 bin 484 yolcu, uçak trafiği 13 bin 599, yük trafiği ise 12 bin 710 ton olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

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