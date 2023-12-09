Eskişehir'de kaza: 14 kişi yaralandı

Hüseyin Ş. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile Özgür Metin Y. yönetimindeki yine belediyeye ait yolcu midibüsü ve Aykut B'nin kullandığı karavan, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Sürücüler ile 3 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan midibüs sürücüsü Özgür Metin Y. ile aynı araçtaki Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.