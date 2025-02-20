Samsun, Artvin, Sinop ve Ordu'da eğitime bugün ara verildi

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan karın, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre gün boyu devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yağış nedeniyle riskler oluşabileceği vurgulanan açıklamada, "Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde tüm resmi, özel örgün, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ordu

Ordu'da da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Sinop

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Samsun

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, Ayvacık, Havza, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde taşımalı eğitim ile bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Tatil olan okulların tam listesine "https://samsun.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.