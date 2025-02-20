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Türkiye
AA 20.02.2025 07:58

İstanbul'da ve Hakkari'de narkotik operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde ve Hakkari'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ve Hakkari'de narkotik operasyonu: 7 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 adrese yönelik düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda, 52 kilogram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 27,5 kilogram skunk olmak üzere toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 2'si yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

Hakkari

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon hakkında bilgi verdi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, yol kontrol noktasında durdurulan tırda, arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildiğini kaydetti.

2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda toplam 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Hakkari İçişleri Bakanlığı İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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