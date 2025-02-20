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Türkiye
AA 20.02.2025 04:41

Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Düzce’de polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan ve bir polis memuruna çarparak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis memuru ağır yaralandı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında rutin uygulama yapan ekipler, Yakup Aybars Ç. idaresindeki otomobili durdurarak sorgulamak istedi.

Görevli memurların "dur" ihtarına uymayarak aniden hızlanan sürücü, polis memuru Osman G'ye çarparak kaçmaya başladı.

Kaçan sürücüyü takip eden ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliyi kent merkezi Öztürkler Kavşağı noktasında yakaladı.

Yaralı polis memuru Osman G. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile hastaneye gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Aslan, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yakalandığını söyledi.

Polis memurunun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktamızda, Bolu'dan Düzce istikametine seyreden bir aracın, görevlimizin 'dur' ihtarına uymayarak, maalesef görevlimize de çarparak kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç, Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var. Şu anda doktorlarca tetkikler devam etmektedir. Ümidimiz, personelimiz açısından kalıcı bir hasarın olmamasıdır. Süreçleri polislerimiz takip etmektedir." diye konuştu.

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