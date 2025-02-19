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Türkiye
TRT Haber 19.02.2025 21:56

Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Ankaralı öğrencilerin de merakla beklediği sorunun cevabı Vali Vasip Şahin'den geldi. Şahin, kar yağışının azaldığını belirterek eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.

Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisine girerken birçok ilden kar tatili haberleri gelmeye başladı. 

İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde tatil haberi geldikten sonra Ankaralı öğrenciler de gözünü Valiliğe çevirmişti.

Eğitime kar molası
Eğitime kar molası

Ankara'da eğitime devam edilecek

Merakla beklenen sorunun cevabına Ankara Valisi Vasip Şahin açıklık getirdi. Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır." ifadelerini kullandı.

 

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