Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda uygulama başlattı.

Polis, koronavirüs nedeniyle araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste ise yolcuların yoğunluğu şaşırttı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı.

[Fotoğraf: İHA]

Koranavirüs nedeniyle 7 yolcunun olması gereken 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıktı.

Polis, sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi. Daha sonra, otobüs çağrılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesi sağlandı. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.

[Fotoğraf: İHA]