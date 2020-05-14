Haber Giriş: Kaynak: İHA
Salgını hiçe saydılar, 14 kişilik araca 35 kişi bindiler
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da 14 kişilik bir minibüsten 35 kişi çıkması nedeniyle polis, araç sahibine 44 bin 452 lira, yolculara 789'ar lira para cezası kesti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda uygulama başlattı.
Polis, koronavirüs nedeniyle araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste ise yolcuların yoğunluğu şaşırttı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı.
[Fotoğraf: İHA]
Koranavirüs nedeniyle 7 yolcunun olması gereken 14 kişilik minibüsten 35 kişi çıktı.
Polis, sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi. Daha sonra, otobüs çağrılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesi sağlandı. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: para cezası minibüs koronavirüs önlemleri AdanaSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:26
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