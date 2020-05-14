Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul yeni güne sisle uyandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nunda da yer yer etkili oldu. Sis, Sarayburnu, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: İstanbul sis istanbul boğazıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:18
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