İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nunda da yer yer etkili oldu. Sis, Sarayburnu, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzel görüntüler oluşturdu.