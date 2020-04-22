Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlara ve salgın riskini artıranlara güvenlik güçleri göz açtırmadı.

Elazığ'da bir grup sosyal mesafe kuralına uymayarak fotoğraf çektirdi. Toplu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 17 kişiden kimliği belirlenen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

Polis, Mardin ve Diyarbakır'da kahvehanede, Gaziantep'te ise eğlence düzenlenen binada denetim yaptı. 51 kişiye ceza uygulandı. Konya'da ise Suriye uyruklu 5 kişi, denetime takıldı. Sosyal mesafe ihlalinden ceza verildi.

Doğum günü kutlarken yakalandılar

Sivas Suşehri'nde karantina sürecinde olan bir kişi, alışveriş yaparken yakalandı. Hem ceza kesildi hem de özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye götürüldü.

Düzce'de bir fabrikada işçiler, doğum günü kutlaması yaparken yakalandı. Yönetici ve işçilere ceza yazıldı. Burdur'da kurala uymayarak evden çıkan 81 yaşındaki bir kişiye hem trafik hem de sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.

Isparta'da ise ay başından itibaren koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 437 kişiye toplam 667 bin 352 lira idari para cezası kesildi, 6 işyeri de kapatıldı.