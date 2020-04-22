Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği mesai saatlerine düzenleme getirdi. 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamıda değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada yeni düzenlemenin Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli olacağı vurgulanarak, "Mesai saatleri, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yeni düzenlemeyle ilgili takvimi Twitter hesabından paylaştı.