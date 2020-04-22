Mesai saatleri değişti... İstanbul Valiliğinden mesai saatlerine ilişkin açıklama..
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da mesai saatlerine düzenleme getirildi. Peki, mesai saatleri düzenlemesi ne kadar sürecek? İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yeni mesai saatleri Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli olacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği mesai saatlerine düzenleme getirdi. 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamıda değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada yeni düzenlemenin Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli olacağı vurgulanarak, "Mesai saatleri, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yeni düzenlemeyle ilgili takvimi Twitter hesabından paylaştı.
#COVID19 tedbirleri kapsamında;
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