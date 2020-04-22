Ev halkıyla vedalaşıp sabah erkenden çıkıyor, salgın yüzünden evden çıkanların sayısı azalsa da onun günleri sokakta geçiyor.

Koronavirüs salgınına karşı insanların bir çoğu evde tedbir kararı uyguluyor evlerinden dışarı çıkmıyor. Ancak dışarı çıkmak zorunda olan ve çalışmak durumunda olan insanlar var işte onlardan biri de Turgay Akın.

"Eldiven, maske takmak zorundayız"

Moto kuryelik yapan Turgay Akın'ın da hayatına salgınla birlikte giren yeni önlemler var.

"Korona hastalığı denen bir illet geldi başımıza. Bunun için eldiven ve maske takmak zorundayız. İnsanlarla mesafemizi korumak zorundayız. Maske eldiven olmadığı zaman zaten çoğu siteler de içeri almıyor."

Her temas onun için risk

Motosikletine binip düşüyor yola. İlk durak İstanbul Zincirlikuyu’daki köprülü kavşağın yanı. Burası açık hava bürosu gibi.

Moto kuryeler burada buluşuyor, sonra teslimatlar başlıyor...

"Gittiğimiz çoğu yerlerde insanlarla konuşmuyoruz. Ya kapı önlerine bırakıyoruz ya da onlar dezenfekte edip içeri alıyorlar.''

Günde bazen 15 bazen 20 paket teslim ediyor. Salgın zamanı her temas bir risk onun için.

Eve döndüğünse tek düşündüğü ailesinin sağlığı.

"İçeriye giriyorum. Selamün aleyküm diyorum, doğru kendimi banyoya atıyorum. Elbiseler dezenfekte oluyor ya da çamaşır makinesine giriyor yıkanıyor."