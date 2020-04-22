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Miniklerden rap müzik klibiyle 23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu eve sığmadı. Jandarma personelinin çocukları da seslendirdikleri rap müzik klibi ile bayramı kutladı.
Koronavirüs salgını 23 Nisan coşkusuna engel olamadı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çocuk, evden çektikleri kliplerle kendilerine armağan edilen bayramı coşkuyla kutluyor.
Jandarma personelinin çocukları da TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun desteği ile 23 Nisan için rap müzik klibi hazırladı.
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