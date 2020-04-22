Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye dönmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk vatandaşlarının Ramazan'ı Türkiye'de geçirmeleri için harekete geçtiklerini açıkladı.

73 farklı ülkeden 26 bine yakın Türk vatandaşı, dönüş için talepte bulundu. Bugüne kadar yaklaşık 33 bin kişi yurda döndü. Daha önce dönüş yapanların karantina süreci ise sürüyor.

Yurt dışındaki Türklerin tahliye operasyonunun detayları, Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansınca hazırlanan belgeselde anlatıldı. Mini belgeselde zor şartlardan kurtarılıp yurda getirilen Türk vatandaşlarının yetkililere ilettiği mektuplara da yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu bayrağı burada taşıyor olmak bir ayrıcalıktır"

En fazla tahliyenin yapıldığı ülkeler, 3 bin 269 kişi ile Almanya, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD oldu. Ancak sayıya bakılmadan, dünyanın neresinde olursa olsun yurda dönmek isteyene kucak açıldı.

Fuat Oktay, "Merkezi bir yer belirledik ve oralardan getirilecek şekilde 59 ülkeden uçuş planı yaptık. Yaklaşık 195 uçuş planı yapıldı. Bundan gurur duysunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak, bu bayrağı burada taşıyor olmak bir ayrıcalıktır. İyi ki bu devletin, bu milletin, bu ülkenin bir üyesiyiz. Biz de gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye, diğer ülkelerin aksine bugüne kadar hem kendi vatandaşlarına hem diğer ülkelere yardım elini uzattı.