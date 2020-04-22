Sokağa çıkma kısıtlaması, sadece caddeler, sokaklar, meydanlar için değil, siteler için de geçerli.

Kimi zaman bir köy kimi zaman bir kasaba büyüklüğünde olan içerisinde binlerce on binlerce kişiyi barındıran sitelerin, sosyal alanlarının kullanımı durumunda sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden cezai işlem uygulanacak.

Site içinde de kişiler risk altında. Ortak kullanım alanları, virüsün yayılmasını kolaylaştırabilir.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, "Örneğin site dışına inerken asansör kullanılacak. Asarsörde karşılıklı kalınca o sırada maskelerimiz olmayabilir ordan bulaş riski bile oluşacaktır. Çocukların bir arada oynamasında çocukların iz

Site bahçelerinde oyun parkları çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak, site yönetimlerinin sorumluluğunda.

Evden çıkma konusunda ısrarcı olanlar,, site yöneticisi tarafından yetkili birimlere ihbar edilebilir.