Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin adının değiştiğini duyurdu.

Merkeze, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verildiğini söyleyen Koca, "Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi" dedi.