Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı aile sağlığı merkezine verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezine, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin adının değiştiğini duyurdu.
Merkeze, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verildiğini söyleyen Koca, "Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi" dedi.
Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi. pic.twitter.com/iepcIN2626— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020
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