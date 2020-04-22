Yeni Mahalle'de oturan 4 yaşındaki Cem'in annesi Gül Buğa, oğlunun polislerle fotoğraf çektirme isteğini emniyet yetkililerine bildirdi.

Balon ve Türk bayraklarıyla çocuğa sürpriz yapan ekipler, evin bahçesini süsledi.

[Fotoğraf: AA]

"Oğlum çok mutlu oldu"

Sürprizle heyecanlanan çocuk, polislerle fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gül Buğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun polisleri çok sevdiğini söyledi.

Polislerin talebine hemen cevap verip ziyarete geldiklerini belirten Buğa, "Oğlum çok mutlu oldu. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.



