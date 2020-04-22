Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de örtü yangını korkuttu
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisiyle müdahale edilen örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: yangın ormanlık alan ezine çanakkaleSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:06
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