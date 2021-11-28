Taksim'de 24 Ekim’de ailesiyle bir restoranda yemek yiyen Zehra Meraklı, tuvaletini kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir restorana girdi. Meraklı, mekandan çıkarken, geçişi engelleyecek şekilde oturan yabancı uyruklu bir kişiye uyarıda bulundu.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, uyarının ardından Meraklı’yı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Meraklı, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Meraklı’nın kafa travması geçirdiği belirlenirken, yüzünün sol tarafında kısmi felç oluştu.

Dört gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Meraklı'nın yüzündeki kısmi felç ise devam ediyor.

"Çenemde yamukluk var, yemek yiyemiyorum"

Zehra Meraklı, ablasının nişan töreni için Beyoğlu'nda bulunduğunu, tuvaletini kullanmak için başka bir mekana girdiğini, mekandan çıkarken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını anlattı.

Saldırı nedeniyle beyin travması geçirdiğini belirten Meraklı, şunları kaydetti:

"4 gün hastanede kaldım. Hastaneden çıktıktan sonra yüzümün sol tarafını hissedemediğimi fark ettim. Bununla ilgili hastaneden bir şey söylemediler. Daha sonra tekrar hastaneye gittim. Doktor doktor geziyorum, yüzümün bir kısmında kırıklar var, çenemde yamukluk var, yemek yiyemiyorum. Kısmi felç geçirmeme rağmen hala tedaviye başlanmadı. Bir yere gidiyorum 'biz bu ameliyatı yapamayız, geç kalınmış' diyorlar. 'Acil ameliyat gerekiyor' diyorlar, ertesi gün ameliyata gideceğim, doktor geliyor 'bu ameliyatı yapamayız' diyor. Sonra başka hastaneye gidiyorum, bu sefer de diyorlar ki 'geç kalındı."

Meraklı, hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüphelinin yakalanamadığını, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırganın bir an önce yakalanmasını isteyen Zehra Meraklı, tedavisi için destek beklediğini sözlerine ekledi.