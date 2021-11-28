Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 22:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2021
Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre #İstanbul’da yarın (Pazartesi) kuvvetli #rüzgâr bekleniyor.
Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım pic.twitter.com/bb8A6f0knA
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: İstanbul Fırtına Hava Durumu Ali Yerlikaya
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