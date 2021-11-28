Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada, H.A. yönetimindeki tır, Eminlik gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü.

Düştükten sonra alev alan tır küle döndü. Kaza yerine itfaiye ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan tırı söndürdükten sonra inceleme yapan polis, sürücü H.A. ve yolcu olarak bulunan K.K.'nın olay yerinde öldüğünü, A.A.'nın ise ağır yaralandığını bildirdi.

Ağır yaralanan A.A. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalışıyor.