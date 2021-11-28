Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Isparta'da düğün konvoyunda Y.A.'nın kullandığı otomobil, Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde E.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı
Kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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