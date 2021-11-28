Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Güney Marmara'da feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Güney Marmara'da fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten 06.20, Marmara'dan 07.00, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi'nden ise saat 08.00'de Erdek'e olanlar haricindeki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 02.00'de Avşa Adası'na ek sefer yapılacağı söylendi.
#gökçeada #bozcaada #erdek #marmara #avşa pic.twitter.com/sLRaYGZMjm— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) November 28, 2021
Etiketler: Balıkesir Bursa Çanakkale Deniz Otobüsü
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