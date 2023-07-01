Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.07.2023 23:38

Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
[Fotograf: DHA]

Denizli'den ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi.

Kıyıdan uzaklaşan Kılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre gölde botla aranan Kılıç, bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
Kanada'da liman işçileri greve gitti
00:00
Paris'te lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı
23:51
Alanya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
23:46
Gaziantep'te gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı
23:32
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
23:29
Batman'da iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 gözaltı
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ