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Türkiye
DHA 01.07.2023 23:27

Batman'da iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 gözaltı

Batman'da, iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Nubar Gidici kurtarılamadı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Batman'da iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Kültür Mahallesi Valilik Sokak’ta meydana gelen olayda, Akraba olan Gidici ve Yılmaz aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Nubar Gidici ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gidici, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gidici, burada yapılan müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Gidici’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Güvercin köyü Kanatlı mezrasında toprağa verildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 

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