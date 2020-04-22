Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla Türkiye'nin Maldivler'i olarak biliniyor Burdur'daki Salda Gölü. Alandan iş makineleriyle alınan malzeme, hassas çalışmayla yerine konuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen hafta alanda faaliyet yürüten yüklenici bir firmanın çalışmalarındaki usulsüzlüğü tespit etmişti. Göl kenarına iş makinelerinin girmesi yasak olduğu halde firmanın iş makineleri ile gölden malzeme taşıdığı saptandı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalar özenle yürütülüyor

Bakanlık yetkilileri duruma el koydu ve yüklenici firma hakkında yasal işlem başlattı. Bu sürecin ardından Bakanlığın görevlendirdiği ve akademisyenlerden oluşan kurulun gözetiminde gölde çalışmalara başlandı.

İş makinesi sokulmayan alanda görev yapan işçiler, kurulun yönlendirmesiyle taşıdıkları malzemeyi Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor.

Özenle yürütülen çalışmalar, el arabası, kürek ve tırmıklarla yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

24 saat internetten izlenebilecek

Kurul üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Salda Gölü'nde yapılan hatanın telafi edilebilir durumda olduğunu belirtti, "Bu normal bir dolgu değil. İnşaat yapmıyoruz, burada yaptığımız şey bir restorasyon çalışması. Buradaki orijinal topografyayı yine orijinal malzemesiyle yine oluşturacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Salda Gölü'nün herkes tarafından canlı olarak izlenmesine imkan tanıyacak kamera sisteminin kurulumu da tamamlandı. Vatandaşlar, bu eşsiz güzelliği, 24 saat boyunca "www.saldagolu.gov.tr" adresinden izleyebilecek.