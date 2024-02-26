Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2024 17:04

Sakız kutularında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Esenler'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sakız kutularında 2 kilo 366 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Sakız kutularında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklikleri belirlenen şüpheliler K.A.A. ile M.Ü'nün adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde sakız kutularına gizlenmiş 37 parça paket halinde 2 kilo 366 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 2 cep telefonu ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A.A. ile M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni rapor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Sakarya'da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı
18:24
Togg T10X kar pistine çıktı
17:52
Kendisini yakarak hayatını kaybeden ABD'li asker sosyal medyada gündem oldu
17:02
Nijerya ordusu darbe girişimi iddialarını yalanladı
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'ten öte F-16 alımına kilitlenmiş durumdayız
16:30
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları 28-29 Şubat'ta Berlin'de buluşacak
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Togg T10X kar pistine çıktı
Togg T10X kar pistine çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ