28 Şubat Sivil Savunma Günü

1. Dünya Savaşı’nın yaptığı büyük yıkım, sadece cephede değil, gerisinde de önlem almanın gerekli olduğunu tüm ülkelere göstermiş oldu. Topyekun savaşla birlikte barışı korumanın ve ülke güvenliğinin de aynı şekilde yapılması gerektiği ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise cephe gerisindeki savunma faaliyetleri daha sistemli ve organize hale geldi.

Türkiye de sivil savunma hizmetlerini cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sistemli bir şekilde yürüten ülkeler arasında yer aldı. 1928 yılında ’Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi’ yayınlandı ve sivil savunma amaçlı çalışmalar başladı. 1938 yılında ‘Pasif Koruma Kanunu’ yürürlüğe girerken, 1958 yılında ‘Sivil Savunma Kanunu’ çıkarıldı ve çalışmalar Sivil Savunma Teşkilatı kapsamında yürütülmeye başlandı. Yasanın yürürlüğe girdiği 28 Şubat’ta 1959 tarihi ise ‘Sivil Savunma Günü’ olarak kutlanmaya başlandı. Her yıl 28 Şubat’ta düzenlenen programlarla, vatandaşlara sivil savunmanın önemini anlatılıyor.

2009’da AFAD bünyesine katıldı

Sivil Savunma Teşkilatı, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bünyesine katıldı. Sivil savunma hizmetleri bu tarihten beri doğal afetlere karşı arama ve kurtarma çalışmaları da yapan AFAD bünyesinde yürütülüyor. AFAD, yaklaşık 7 bin 500 civarında personeli ve 25 bini aşkın gönüllüsü ile özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler sonrasında arama, kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri yerine getiriyor.

Sivil savunmanın görevleri

AFAD Sivil Savunma Daire Başkanlığı şu görevleri yerine getiriyor:

Kamu ve özel sektörde sivil savunma hizmetleri planlama, uygulama, denetleme,

Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri alma,

Savaş ve seferberlik için ihtiyaç duyulacak kaynakları tespit etme,

Halka yönelik destek ve moral çalışmaları yapma,

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddelere karşı önlemler alma,

İl ve ilçe sivil savunma planlaması,

İl, ilçe tahliye ve kabul planlaması,

Kamu ve Özel sektör Kuruluşları sivil Savunma planları inceleme ve onayı,

Uzman ve amir eğitimleri,

MGK Genel Sekreterliği ile Olağanüstü Hal Planlama faaliyetlerinde eşgüdüm,

Seferberlik Kaynak Planlaması,

Savaş Hasarı Onarım Planlaması,

Personel Askere sevk, tehirine ilişkin işlemler,

İkaz ve alarm çalışmaları.