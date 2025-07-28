Çok Bulutlu 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2025 20:33

Sakarya'daki yangınla ilgili 2 kişi yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi, diğerinin işlemleri sürüyor.

Sakarya'daki yangınla ilgili 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde dün çıkan orman yangını, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve diğer araçlarla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Can kaybının yaşanmadığı yangın yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanda etkili oldu.

Sakarya'daki yangınla ilgili 2 kişi yakalandı

Yangının fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

Sakarya'daki yangınla ilgili 2 kişi yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken Ş.B’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Sakarya Yangın
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:38
Karabük'teki orman yangınına müdahale ediliyor
21:26
Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere "ivme" kazandırabilir
21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
20:55
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgal
20:45
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor
20:39
Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevi yapıyor
Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ