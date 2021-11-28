Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 5 wushu sporcusu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul istikametinde seyreden A.G. idaresindeki otomobil, Sakarya'da düzenlenecek Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan gelen sporcuları taşıyan H.K.'nin kullandığı minibüse çarptı.
Aynı istikamette ilerleyen İ.E. yönetimindeki tır, M.K.'nın kullandığ tır ve A.Ş.'nin kullandığı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada minibüsteki wushu sporcuları M.D., D.İ.A., Z.K., K.T. ve Ş.A. hafif yaralandı.
Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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