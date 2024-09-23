Sakarya'da zincirleme kaza: Yanan araçtaki çift yaşamını yitirdi

D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim Kaba idaresindeki otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin mahallesi mevkiinde, önündeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil de başka bir araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle, LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Yangın çıkan otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetti, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açıldı.