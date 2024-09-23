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Türkiye
AA 23.09.2024 06:43

Sakarya'da zincirleme kaza: Yanan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri yandı. Yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Sakarya'da zincirleme kaza: Yanan araçtaki çift yaşamını yitirdi

D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim Kaba idaresindeki otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin mahallesi mevkiinde, önündeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil de başka bir araçla çarpıştı.

Kaza nedeniyle, LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Yangın çıkan otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetti, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açıldı.

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Sakarya Trafik Kazası
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