Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan 25 yaşındaki Bayram Şadi T., mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince önce Pamukova Devlet Hastanesine, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirtilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA