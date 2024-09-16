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Türkiye
AA 16.09.2024 11:55

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışması sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün makarna fabrikasında patlama yaşandı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Cansız bedenine ulaşılan kişinin işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay olduğu belirlendi.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışması sürüyor

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde dün meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Olayın yaşandığı andan itibaren müdahaleye devam eden itfaiye erleri, zaman zaman dumanın yükseldiği patlama bölgesinde soğutma çalışması yapıyor. Polis ekipleri de fabrika önünde güvenlik önlemleri alıyor.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tedavisi tamamlanan 16 kişi taburcu edildi

Bu arada Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan dün soğutma çalışmaları sırasında cansız bedenine ulaşılan kişinin, işçilerden Mesut Şimay olduğu belirlendi.

Şimay'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ne olmuştu?

Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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